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Bandırma’da deprem tatbikatı

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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Ticaret Borsası İlk okulunda 911 Arama Kurtarma ekibi tarafından yapılan tatbikatta öğrencilere eğitim verildi.

Bandırma’da deprem tatbikatı
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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Ticaret Borsası İlk okulunda 911 Arama Kurtarma ekibi tarafından yapılan tatbikatta öğrencilere eğitim verildi.

Balıkesir Kent Konseyi Afet Çalışma Gurubu Ve Bandırma Kent Konseyi Afet Çalışma Gurubu Olarak Bandırma Ticaret Borsası İlk Öğretim Okulunda Afetler ile ilgili eğitimler verildikten sonra tatbikat gerçekleştirildi.911 Arama Kurtarma ekibi olarak tatbikatta daha önceden hazırlanan senoryalar uygulanarak farkındalık oluşturulmasına yardımcı olundu..Öğrencilere bilgi ve becerileri bu alanda artırıldı..Tatbilkat sonrası merkeze dönüş yapıldı..

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