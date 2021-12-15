Bandırma’da fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüşerek hayatı olumsuz etkiliyor.

Deniz trafiğini olumsuz etkileyen fırtına sebebiyle Bandırma’dan kalkacak deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Bandırma Limanında da yük boşaltma çalışmaları fırtına sebebiyle durduruldu. Zaman zaman saatteki kızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle yük gemileri mendirek arkasında demirlemek zorunda kalırken, limana gemi giriş ve çıkışları durduruldu. Fırtına sebebiyle sahilde bulunan bazı işyerlerinin çatıları da hasar gördü. Öte yandan fırtına sebebiyle mendirekte dev dalgalar oluşurken, dalga boyu yaklaşık üç metreye ulaştı. Meteoroloji fırtınanın 1 gün daha etkili olmasının tahmin edildiğini açıkladı.