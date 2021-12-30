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Bandırma’da fırtına deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bandırma’da fırtına deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bandırma’da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüşüyor. Hızı saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına sebebiyle İstanbul’dan kalkacak 19.30 Deniz Otobüsü (İDO), Bostancı Yenikapı Bandırma deniz otobüsü seferi iptal edildi. Yarın sabah Bandırma’dan kalkacak 08.30 deniz otobüsü seferinin de iptal edildiği belirtildi. Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar olduğu görüldü.

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İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları zarar gördü. Meteorolojiye göre fırtınanın bu gece ve yarın öğleden sonraya kadar etkili olması bekleniyor.

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