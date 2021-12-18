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Bandırma’da fırtına etkili oluyor

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğlenden sonra başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını etkiledi.

Bandırma’da fırtına etkili oluyor
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğlenden sonra başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını etkiledi.

Bandırma’da öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgâr zaman zaman fırtınaya dönüşüyor. Hızı saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle İstanbul’dan kalkacak 19.30 Deniz Otobüsü (İDO), Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferi iptâl edildi. Yarın sabah Bandırma’dan kalkacak 08.30 deniz otobüsü seferinin de iptâl edildiği belirtildi. Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar olduğu görüldü.

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İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları zarar gördü. Meteorolojiye göre fırtınanın bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor.

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