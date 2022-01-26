Bandırma’da kapalı yol yok

Marmara’nın güneyinde etili olan kar yağışı ile kapanan bazı kırsal yollar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma ile trafiğe açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürlüğü ekiplerince yapılan aralıksız çalışma sonucu Bandırma’da kapalı yol kalmadı. Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre kuvveti kar yağışından dolayı kapanan Akçaoınar, Yeni Ziraatli, Eski Ziraatli, Çakıl, Yeşil Çomlu, Kirazlı. Külefli, Doğan Pınar, Aksakal yolları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapalı köy yolunun olmadığı, temizlik ve yol bakım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.