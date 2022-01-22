Bandırma’da kar

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi ve kırsal köylerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava ile kar yağışı, Bandırma’nın yüksek kesimleri ve kırsal köylerde etkili oldu. Bandırma Belediyesi Fen İşleri birimi, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Levent ve Kayacık mahallelerinde yollarda biriken karları kar küreme araçlarıyla temizledi. Kar yağışı ve soğuk havanın bölgede 3 gün daha devam etmesi bekleniyor.

Kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı, Bandırma’nın iç kesimlerinde sadece araçların üzerlerinde tuttu. Ana arterler ise Karayolları Genel Müdürlüğünce tuzlama çalışması ve kazıma aracı ile açık tutuluyor. Bandırma Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde kalan mahallelerin yollarını açıyor.