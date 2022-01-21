banner4556

Bandırma’da kar öncesi sağanak yağış etkili oluyor

banner4336

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı öncesi yağmur etkili oluyor.

Bandırma’da kar öncesi sağanak yağış etkili oluyor
banner4581

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı öncesi yağmur etkili oluyor.

banner4575

Bandırma’da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteorolojiye göre, yağışların bu gece saatlerinden itibaren kara dönüşmesi ve salı gününe kadar fasılalarla sürmesi bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul Cevizlibağ’da trafik durma noktasına...
İstanbul Cevizlibağ’da trafik durma noktasına...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349