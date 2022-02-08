Bandırma’da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor: Deniz seferleri iptal edildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına ve yağış, deniz ve hava ulaşımını olumsuz şekilde etkiliyor.

Hızı zaman zaman saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma Sahili’nde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle sabah 07.30 İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferini iptal etti. Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi. Limanda tahmil ve tahliye yapılamıyor. İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları fırtına nedeniyle zarar gördü. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı yerlerde bekledi. Fırtına ve yağış sebebiyle sokak hayvanları da kapalı alanlara sığındı. Meteoroloji yetkililerince fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar bölgede etkili olacağının tahmin edildiği açıklandı.