Bandırma’da Öğretmenler günü törenle kutlandı.

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hava şartları sebebiyle Belediye Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenen törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Jandarma Komutan Vekili Durmuş Çeküç, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, CHP İlçe Başkanı Selim Panç ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan , "24 Kasım, 1981 yılından bu yana Öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hakka yürümüş tüm öğretmenlerimizin ruhunu yad ediyorum. Onun ilkeleri doğrultusunda görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan çalışan siz değerli Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Öğretmenlik he ne kadar profesyonel bir meslek olsada amacı sevgiyle bilimle insan yetiştirmektir. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran özellik, şeklinde ve duruşunda insan olmasıdır. Bir kez daha tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi. Müdür Aslan’ ın konuşmasının ardından kısa bir konuşma yapan Kaymakam Aksakal, Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Konuşmaların ardından günün anlamı ile ilgili düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Stajyer öğretmenlere sertifikalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.