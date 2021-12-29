banner4556

Bandırma’da sağanak yağış

banner4336

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bandırma’da sağanak yağış
banner4581

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

banner4575

Bandırma’da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Atılay Canel: "Bizim için iyi bir test maçı...
Atılay Canel: "Bizim için iyi bir test maçı...
  1. SPOR

banner4558

banner3841

banner4577

banner4321