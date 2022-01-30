banner4556

Bandırma’da trafik kazası bir kişi yaralandı

banner4336

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bandırma’da trafik kazası bir kişi yaralandı
banner4584

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

banner4575

Bandırma Bursa karayolunda Muttalip Y.’nin kullandığı 10 ABL 049 plakalı otomobil ile Emrah K.’nın kullandığı 34 FN 6835 plakalı otomobilin karıştığı kaza da 1 kişi 10 ABL 049 plakalı araç içerisinde sıkıştı. Araç içinde sıkışan şahış İtfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralı şahsın tedavi altına alındığı ve kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çanakkale Savaşları’na katılan Hintli askerlerin...
Çanakkale Savaşları’na katılan Hintli askerlerin...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321