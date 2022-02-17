banner4556

Bandırma’da trafik kazası iki kişi yaralandı

banner4664

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Bandırma’da trafik kazası iki kişi yaralandı
banner4584

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

banner4336

Edinilen bilgiye göre Bandırma’dan Çanakkale istikametine doğru giden 06 ET9965 plakalı özel oto önünde seyraden kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan oto, karşı yönden gele servis aracına çarptı. Kazayı gören sürücüler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye oto içinde bulunan iki yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındıkları ve kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul “Sosyolojinin Gözünden” ele alınacak
İstanbul “Sosyolojinin Gözünden” ele alınacak
  1. GENEL

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666