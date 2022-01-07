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Bandırma’da unutulmaz kış konseri

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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde belediyenin desteği ile Kent Konseyi Musıki Topluluğu düzenlediği " Kış Konseri" ile Bandırmalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi.

Bandırma’da unutulmaz kış konseri
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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde belediyenin desteği ile Kent Konseyi Musıki Topluluğu düzenlediği " Kış Konseri" ile Bandırmalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi.

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Bandırma Kent Konseyi Musıki Topluluğu şef Verda Dönmez yönetiminde düzenlediği kış konseri büyük ilgi gördü. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, STK Temsilcileri ve çok sayıda müzik severin izlediği konser atakta alkışlandı. Salonun tamamının dolduğu konsere gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirten Şef Verda Dönmez, bu tür konserlerin devam edeceğini belirtti.

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