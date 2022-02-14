banner4556

Bandırma’da uyuşturucu operasyonu

banner4664

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında bir şahsın evinde ve arabasında 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bandırma’da uyuşturucu operasyonu
banner4583

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında bir şahsın evinde ve arabasında 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

banner4336

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında , Bandırma’ da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin üzeri ve aracında yapılan aramada; 500 gram uyuşturucu madde (kubar esrar) ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili (1) şüpheli yakalanmıştır. İl Jandarma Komutanlığınca Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceği belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bandırma ’ da kaçak tütün ele geçirildi
Bandırma ’ da kaçak tütün ele geçirildi
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666