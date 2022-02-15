banner4556

Bandırma’da yoğun sis

banner4664

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bandırma’da yoğun sis
banner4582

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

banner4336

Bandırma’yı etkisi altına alan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oluyor. Sabah başlayan etkili sisten dolayı YenikapıBandırma, BandırmaYenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken, yük gemileri liman açıklarında bekletiliyor. Sis sebebiyle limanda yükleme ve boşaltma çalışmalarında zaman zaman aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Balıkçı teknelerinin denize açılmalarına izin verilmiyor. Aşırı sis yüzünden bazı sürücüler kamyonlarını tır parkına çekerek sisin kalkmasını bekliyor. Sis sebebiyle karayolundaki araçlar sis lambalarını yakarak ilerliyor. Meteoroloji yetkililerince yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinde de sisin etkili olmasının beklendiği belirtildi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ataşehir’de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla...
Ataşehir’de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666