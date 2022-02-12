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Bandırma’da yoğun sis ulaşımını olumsuz etkiledi

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bandırma’da yoğun sis ulaşımını olumsuz etkiledi
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

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Bandırma’yı etkisi altına alan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oluyor. Öğleden sonra başlayan etkili sisten dolayı Yenikapı-Bandırma, Bandırma-Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken, yük gemileri liman açıklarında bekletiliyor. Sis sebebiyle limanda yükleme ve boşaltma çalışmalarında zaman zaman aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Balıkçı teknelerinin denize açılmalarına izin verilmiyor. Aşırı sis yüzünden bazı sürücüler kamyonlarını tır parkına çekerek sisin kalkmasını bekliyor. Sis sebebiyle karayolundaki araçlar sis lambalarını yakarak ilerliyor. Meteoroloji yetkililerince yapılan açıklamada yarın öğlene kadar sisin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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