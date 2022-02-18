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Bandırmalı tiyatroculardan Ferit Öter vefat etti

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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde eski tiyatroculardan Ferit Öter (82) vefat etti.

Bandırmalı tiyatroculardan Ferit Öter vefat etti
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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde eski tiyatroculardan Ferit Öter (82) vefat etti.

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Bandırma’da doğan Öter, 1954-1983 yılları arasında, Bandırma İcra Dairesi’nde memur olarak görev yapmıştı.1950’li yıllarda, Bandırma’daki yerel tiyatro topluluklarındaki çeşitli oyunlarda rol alarak başarısıyla dikkati çeken Öter, “Tiyatro, bizim sevdamızdı” demişti.Hem Bandırma’da, hem de yöresine yapılan turnelerdeki tiyatro oyunlarında başarısıyla dikkati çeken Ferit Naci Öter, dün Hacıyusuf Camii’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

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