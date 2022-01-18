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Bandırmaspor’ da Akabueze ve Bilal Ceylan ile yollar ayrıldı

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Akabueze ve Bilal Ceylan’ın gelecek durumlarıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Bandırmaspor’ da Akabueze ve Bilal Ceylan ile yollar ayrıldı
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Akabueze ve Bilal Ceylan’ın gelecek durumlarıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor’da iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Futbolcularımızdan Akabueze ve Bilal Ceylan ile yapılan görüşmeler sonunda kendileri ile karşılıklı mutabık kalınarak takım bulmaları için izin verilmiştir .” ifadeleri kullanıldı.

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