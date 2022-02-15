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Bandırmaspor’da Akabueze affedildi

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da kadro dışı bırakılan Chukwuma Akabueze’nin takıma geri döndüğü öğrenildi.

Bandırmaspor’da Akabueze affedildi
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da kadro dışı bırakılan Chukwuma Akabueze’nin takıma geri döndüğü öğrenildi.

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Bandırmaspor’da, teknik heyet ve yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze takıma geri döndü. Akabueze takımla birlikte çalışmalara başladı. 11 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da oynanan 3-2’lik Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından bordo-beyazlı ekip Akabueze’yi kadro dışı bırakmış, ara transfer döneminde Akabueze kendisine takım bulamamıştı.

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