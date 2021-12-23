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Bandırma’yı kara bulutlar sardı

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşlar güne kapalı bir hava ile uyandı. İlçeyi kaplayan kara bulutlar zaman zaman kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bandırma’yı kara bulutlar sardı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşlar güne kapalı bir hava ile uyandı. İlçeyi kaplayan kara bulutlar zaman zaman kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Bandırma’da sabahın erken saatlerinde yağış bekleyen ilçe sakinleri, güne kara bulutlarla uyandı. Havanın da soğuk olması sebebiyle ilçede kar yağışı beklenirken, Bandırma semaları kara bulutlarla kaplandı. Zaman zaman kartpostallık manzaraların oluşturduğu sahilde gezen vatandaşlar, cep telefonları ile selfie çekti. Meteoroloji yetkililerince Bandırma’da yağış beklemediği, havanın parçalı bulutlu olacağı açıklandı.

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