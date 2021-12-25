Baraj Caddesi yol düzenlemesi tamamlanıyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, doğalgaz ve diğer kurumların altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla başladığı Baraj Caddesi’ndeki çalışmaları tamamlıyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları sonucu bozulan yollar yeniden yapılıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla başlanan Baraj Caddesi’ndeki yol düzenlemelerinde sona gelindi. Son etap da tamamlanarak Baraj Caddesi kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Toplam 11 bin 360 metrekare parke ve kaldırım taşıyla cadde ve bağlantılı sokaklar yenileniyor. Baraj Caddesi hizmete açıldıktan sonra Gençlik Caddesi, Pazartesi Pazarı noktasından Faruk Serpil Parkı’na kadar yenileme çalışmaları devam edecek.