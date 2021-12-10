Başarır’dan “Suluboya ve yağlıboya” sergisi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde ressam Asuman Karaduman Başarır’ın "Suluboya ve Yağlıboya" resim sergisinin açılışı Ayvalık Belediye Başkanvekili Tülay Çankaya tarafından gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 17’si karma, 12’si kişisel olmak üzere toplam 29 sergiye imza atan ressam Asuman Karaduman Başırır, resimlerinde tema olarak emek veren insanları işlediğini belirterek, “Tüm bu çalışmalarımın yanında; natürmort, portre ve peyzajlara da yer veriyorum. Eserlerimi yurtiçi ve yurtdışında önemli galerilerde sergileyerek sanatseverlerle buluşturdum” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin adına serginin açılışını gerçekleştiren Başkan vekili Tülay Çankaya, yerli ve yabancı çok sayıda sanatçıyı Ayvalık’ta konuk etmekten, eserlerini sergilemekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Tülay Çankaya, eserlerini sergileyerek sanatı ayakta tutmaya çalışan ressam Asuman Karaduman Başarır’a teşekkür etti.