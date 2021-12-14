banner4556

Başkan Arslan 1966 Edremitspor Futbol Takımını ziyaret etti

banner4336

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan 1966 Edremitspor Futbol Takımını ziyaret etti.

Başkan Arslan 1966 Edremitspor Futbol Takımını ziyaret etti
banner3909

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan 1966 Edremitspor Futbol Takımını ziyaret etti.

banner4575

1966 Edremitspor Futbol Takımı antrenmanını ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Ligde fırtına gibi esen ve namağlup şekilde liderliğini sürdüren 1966 Edremitspor Futbol Takımımıza moral ziyareti gerçekleştirerek Kulüp Başkanımız Ali Çelik ve Teknik Direktörümüz Çağdaş Alkan’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Edremit’in gururu Edremitspor’umuza her zaman hep destek, tam destek olmaya devam edeceğiz.”dedi. Daha sonra Başkan Arslan takımın antrenmanını izledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaymakam Göktaş’tan kamu kurum ve kuruluşlarına...
Kaymakam Göktaş’tan kamu kurum ve kuruluşlarına...
  1. ÇANAKKALE

banner4558

banner3841

banner4389

banner4349