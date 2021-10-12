Başkan Arslan muhtarlarla buluştu

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkan yardımcıları ile birlikte ilçedeki 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit’in 47 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek kentin sorunları ve çözüm yollarını masaya yatırdı. Mahallelerdeki sorunlar hakkında muhtarlardan bilgi alan Belediye Başkanı Arslan, ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi ve giderilmesi için de ilgili müdürlüklere talimat verdi. Toplantıda, kent genelindeki yeni planlamalar ve çalışmalar hakkında da muhtarlara bilgi verildi.

Mahallelerdeki hizmetin muhtarlar olmadan istikrarlı yürütülemeyeceğinin altını çizen Başkan Arslan, “Değerli muhtarlarımız yerel yönetimin merkezinde duruyor ve yaşadıkları mahallenin sorunlarını en iyi onlar biliyor. Yaptığımız hizmetlerde muhtarlarımızla istişare halinde hareket ediyoruz. Edremit’in her bir mahallesine sundukları katkı nedeniyle kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Tümdeniz Çelebi, Tayfun Gerkuş, Kürşad Saran ve Metin Tunçer de hazır bulundu.