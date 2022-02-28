Başkan Deveciler yol yapım çalışmalarını inceledi

Burhaniye Belediyesi tarafından ilçede yapılan yol yapım çalışmaları Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından incelendi. Burhaniye’de gerek doğalgaz hatları gerekse de kullanımdan kaynaklı bozulan yollar ilçe genelinde aralıksız yapılan çalışmalarla yenilenmeye devam ediliyor.

Özellikle Doğalgazın bağlandığı mahallelerde hat döşeme ve abonelik çalışmaları sonrası bozulan yolların tekrar tamir edildiği ve yenilendiği Burhaniye’de, son yapılan çalışmalar Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından yerinde incelendi. Yol yapım çalışmalarıyla ilgili ilçe genelinde incelemeler yapan Başkan Deveciler, Öğretmenler Mahallesi Doktor Rıfat Caddesi’nde yapımına başlanan parke taş döşeme çalışmalarını denetledi. İncelemeler sırasında, çalışmaların yapıldığı bölgelerde vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Deveciler, Belediye Fen İşleri ekiplerinden de teknik bilgiler aldı. Başkan Deveciler Doktor Rıfat Caddesini komple yenileyeceklerini ve caddeye yaklaşık 10 bin m2 parke taş döşeyeceklerini belirtti. Caddede yol yapımı haricinde kaldırım ve yağmur suyu kanallarının da yenileneceğini ifade eden Deveciler, “Hava şartları elverişli olduğu zamanlarda hafta sonu da dahil olmak üzere çalışmalarımızı aralıksız ve ivedi olarak yapıyoruz. Vatandaşların ilçemizdeki yollarda sorun yaşamaması için ekiplerimizle birlikte özveriyle çalışıyoruz” dedi.