Başkan Doğan, 2021’i değerlendirip 2022 planlarını anlattı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, 2021 yılında yapılan çalışmaları ve 2022 yılında Bandırma’daki yapılacak yatırımları anlattı.

AK Parti Bandırma ilçe Başkanı Mehmet Doğan 2021 yılını değerlendirdi. Doğan, " Başlattığımız “Alışverişini Yerel Esnafından yap Esnafına sahip çık” kampanyamız çok ses getirdi. Öncelikle İlçe Teşkilatımız olarak biz İhtiyaç sahipleri ailelerimize gerekli olan tüm erzakları Yerel Mahalle esnaflarından yaptık. Daha sonrasında da birçok Dernek, Siyasi Parti ve Sosyal Kuruluşlar bu kampanyamıza destek verdi. Siyasi görüş gözetmeksizin kazanan Yerel Esnafımız, Bandırma oldu. “ dedi.

Doğan; “Pandemi sürecinde tüm Yönetim Kurulumuz ile birlikte hemen hemen her akşam ve yaşanan uzun kapanma dönemlerinde ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirleyerek onların yanlarında olduk. Göreve geldiğimiz 1,5 yıllık süreçte Bandırma’da 10 Binlerce aileye ile temas kurarak çok büyük bir aile olduk ve birbirimizden güç almayı öğrendik. Bir çok ailemizin ihtiyaç sorunlarını kalıcı olarak çözümledik. İnşallah bu büyük ailemiz ile birlikte Bandırma’da daha çok güzel işlere imza atacağız” dedi.

Doğan; “Görev süremizde gerçekleştirdiğimiz en önemli projelerimizden biriside kuşkusuz ki Edincik ve Aksakal Mahallelerimizde başlattığımız doğalgaz çalışmaları oldu. Edincik Mahallemizde projemiz son aşamalara geldi. İnşallah 2023 kışında Edincik mahallemiz doğalgaz kullanımına başlayacak. Aksakal Mahallemizde olan bir takım sorunları bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile görüşerek çözümledik. Çok yakında başlayacak olan çalışmalar ile birlikte inşallah Aksakalımız da Doğalgaz kullanımına başlayacak" dedi.

Doğan; “6. Ana Jet üssünün orada bulunan dalçık projemiz bildiğiniz gibi tamamlandı ve Halkımızın kullanımına açıldı. Etrafında bulunan Peyzaj çalışmaları Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlandı. Tohum çimlenme yapılan Peyzaj çalışmalarında inşallah 1 ay içerisinde bölgemiz yemyeşil olarak belirlecek ve ışıklandırılacak. Liman AVM üst geçit projemizde ise son aşamaya geldik Pandemi nedeniyle yavaşlayan projemiz son günlerde çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. İnşallah yaz ayları gelmeden halkımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz.” Dedi.

Doğan; “Paşakent mahallemizde başlattığımız Kültür Merkezi projemizin çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Yaşanan Covid-19 Hastalığında bir süre çalışanların rahatsızlıkları sebebiyle duraklayan projemiz planladığımız şekilde ilerlemeye, yükselmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde iç tefriş ve dekorasyonu tamamlanması ile Halkımızla hep beraber yapılacak etkinliklere katılım sağlayabileceğiz”. Dedi

Yeni hastane

Doğan; “Yaşanan pandemi ile birlikte sağlık konusunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha anladık. Eğitim Araştırma Hastanesi statüsü alan Devlet Hastanemizin kadroları, ek binaları her ne kadar günden güne büyümeye ve gelişmeye devam etse de bölgemiz çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu büyümeye yetişebilmek ve halkımızın kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlamak bizim görevimiz. Yaptığımız istişareler neticesinde inşallah çok kısa bir süre içerisinde Bandırmamıza yeni Hastane müjdemizi vereceğiz. İlk etapta 400 Yataklı yepyeni bir bina olarak planladığımız Yeni Devlet Hastanemiz ile ilgili Bakanlık nezninde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Doğan; “Müjdesini verdiğimiz 2. Etap Toki Projemiz ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Daha önce temas kurduğumuz TOKİ Genel Müdürlüğümüz ile önümüzdeki günlerde 2. Bir toplantıya gideceğiz. Yeri hazır olan 2. Etap TOKİ Konutlarımızı görev süremiz içerisinde Bandırma halkına kazandırmayı planlıyoruz. Halkımızın en temel ihtiyaçlarından birisi olan Barınma ihtiyacını 2. Etap TOKİ Projemiz ile birlikte gelir seviyesi düşük olan ailelerimizde çözümlemeyi hedefliyoruz.” Dedi.