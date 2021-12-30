Başkan Ekrem Yavaş’ın acı günü

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın babası Şükrü Yavaş, hayatını kaybetti.

AK Partili Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın bir süredir tedavi gören babası Şükrü Yavaş 83 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Yavaş’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Şerif Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Başkan Yavaş kendisini örnek aldığı babasının vefat haberini böyle duyurdu. “ Bu güzel yüzlü babacan adam benim babam. Ticareti, cesareti, dürüstlüğü ve hayatı bana öğreten adam. Ve artık Rabbiyle buluştu. Biz senden razı idik inşallah Rabbim de razı olur cennetiyle muamele eder ..

’Oğlum kimseye borcum yok, Kimsenin namusuna yan gözle bakmadım ve evlatlarım hepinize hakkım sonuna kadar helaldir’ diyerek. Sanki Meleklere gülerek bu hayata veda etti ve hep O’nu gülen yüzüyle, Babacan tavrıyla hatırlayacak.Ruhun şad mekanın cennet olsun canım babam. Bugün öğleyin Şerif Paşa camiinden cenaze namazını kılıp ilçe mezarlığına defnedecez “