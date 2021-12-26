banner4556

Başkan İsmail Cankul’un babası vefat etti

banner4336

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un babası Adil Cankul vefat etti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görmekte olan Adil Cankul hayatını kaybetti.

Başkan İsmail Cankul’un babası vefat etti

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un babası Adil Cankul vefat etti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görmekte olan Adil Cankul hayatını kaybetti.

banner4575

Başkan İsmail Cankul’un babası 1943 doğumlu Adil Cankul rahatsızlığı nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybetti. Adil Cankul’un Kepsut’un Dereli köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Adil Cankul’un cenaze namazına AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uçar güven tazeledi
Uçar güven tazeledi
  1. BALIKESİR

banner4558

banner3841

banner4578

banner4349