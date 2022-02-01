BAÜN, mezunlarının istihdamına da destek veriyor

Balıkesir Üniversitesi mezunlarının, Balıkesir’de kalifiye iş gücü olarak istihdamına yönelik Rektörlük bünyesinde kurulan Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğü, çeşitli iş birlikleri çalışmalarıyla istihdam projelerini sürdürüyor.

Üniversite-Kent-Sanayi İş Birliği çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğü, kuruluşunun birinci yıl dönümüne yaklaşırken, geçen zaman içerisinde farklı sektörlerde birçok iş birlikleri ve istihdam projelerine vesile oldu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, koordinatörlüğün gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verirken; öğrencilerin, kaliteli eğitim almalarının yanı sıra mezuniyetleri sonrasında kalifiye iş gücü olarak istihdamlarına büyük önem verdiklerini ifade etti. Koordinatörlüğün, kısa sürede önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Koordinatörlüğün kurulmasının ardından fakültelerimiz, yüksekokullarımız ve meslek yüksekokullarımızdaki Mezun İstihdam Ofislerimiz, sektörel iş birliklerini hızlandırdı. Özellikle Balıkesir’de çalışmayı isteyen mezunlarımızı belirleyerek mezun havuzlarını oluşturmaya başladılar. Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğümüz, şehrimizdeki iş adamları, sanayici, özel kuruluşlar ve belediyelerimiz ile sürekli iletişim içerisinde faaliyet yürütüyor. Yerel kurum ve kuruluşların yanı sıra Balıkesir’de yatırım yapan ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren kuruluşlarla da iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Son olarak ülkemizde uluslararası ölçekte faaliyet gösteren önemli sanayi kuruluşlarından birisiyle yaptığımız çalışmayla, yeni bir istihdam sürecine daha başladık. Şimdiye kadar 130 mezunumuzun istihdamının gerçekleştirildiği iş birliği çalışmasında, istihdam odaklı yeni eğitim programıyla yaklaşık 60 mezunumuzun daha istihdamı planlanıyor. Bununla birlikte yine Balıkesir’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası ölçekli kuruluşlarla iş birliklerimiz devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi mezunlarının istihdamlarına katkı sunmaya ve bunu yaparken de Balıkesir’de kalifiye iş gücü ihtiyacına karşılık vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.