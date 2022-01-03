crossorigin="anonymous">

banner4556

BAÜN Rektörlük kupasını; Hastane futbol takımı kazandı

banner4336

Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organizasyonuyla düzenlenen Rektörlük Kupası Personel Salon Futbolu turnuvası, gerçekleştirilen final maçlarıyla sona erdi. Çok çekişmeli geçen turnuvada şampiyonluğu Üniversite Hastanesi personel salon futbolu takımı kazandı.

BAÜN Rektörlük kupasını; Hastane futbol takımı kazandı
banner4584

Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organizasyonuyla düzenlenen Rektörlük Kupası Personel Salon Futbolu turnuvası, gerçekleştirilen final maçlarıyla sona erdi. Çok çekişmeli geçen turnuvada şampiyonluğu Üniversite Hastanesi personel salon futbolu takımı kazandı.

banner4575

Turnuvanın finalinde Balıkesir Üniversitesi Hastanesi personel salon futbolu takımı, Rektörlük personel salon futbolu takımıyla karşılaştı. Maçın galibi olan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi personel salon futbolu takımı, turnuvayı birincilikle tamamlarken Rektörlük salon futbolu takımı ise ikinci oldu. Güvenlik personel salon futbolu takımı da turnuvayı üçüncülükle bitirdi.

8 Kasım-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Burhan Erdayı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuva sonunda dereceye giren takımlar için kupa töreni düzenlendi. Törende; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen ile Genel Sekreter Yemliha Yanar tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ile organizasyona destek verenlere plaketleri verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ferdi Kadıoğlu’nun tercihi Türk Milli Takımı...
Ferdi Kadıoğlu’nun tercihi Türk Milli Takımı...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321