BAÜN Rektörlük kupasını; Hastane futbol takımı kazandı

Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organizasyonuyla düzenlenen Rektörlük Kupası Personel Salon Futbolu turnuvası, gerçekleştirilen final maçlarıyla sona erdi. Çok çekişmeli geçen turnuvada şampiyonluğu Üniversite Hastanesi personel salon futbolu takımı kazandı.

Turnuvanın finalinde Balıkesir Üniversitesi Hastanesi personel salon futbolu takımı, Rektörlük personel salon futbolu takımıyla karşılaştı. Maçın galibi olan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi personel salon futbolu takımı, turnuvayı birincilikle tamamlarken Rektörlük salon futbolu takımı ise ikinci oldu. Güvenlik personel salon futbolu takımı da turnuvayı üçüncülükle bitirdi.

8 Kasım-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Burhan Erdayı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuva sonunda dereceye giren takımlar için kupa töreni düzenlendi. Törende; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen ile Genel Sekreter Yemliha Yanar tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ile organizasyona destek verenlere plaketleri verildi.