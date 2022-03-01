BBB’den Gökköy İlkokulu’na atölye

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi’ndeki ilkokulda, hem öğrencilerle oyun oynadı hem de Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılan Müzik-Görsel Sanatlar Tasarım Beceri Atölyesi’nin açılış kurdelesini kesti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hizmete alınan atölyenin kurdele kesimini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Okul Müdürü Muhammed Ali Ünver, öğretmenler ve öğrenciler gerçekleştirdi. Sınıfları tek tek gezerek çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, her sınıfa satranç, kitap, kalem, basketbol, voleybol ve futbol topu hediye etti.

Okul Müdürü Muhammed Ali Ünver, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle atölyeyi açmayı başardıklarını söyleyerek “Başkanımız Yücel Yılmaz’ın bu konuda emeği büyük, kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerle birlikte satranç ve oyun oynayan Başkan Yılmaz, devletin destekleri ve öğretmenlerin özverisi sayesinde okulun bakımlı ve aktif olduğuna vurgu yaptı. Çocukların ve ailelerin oldukça mutlu olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Müzik-Görsel Sanatlar Tasarım Beceri Atölyesi’nin kurulması öğrencilere güzel yansımış. Öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve milli eğitim müdürlüklerimizle birlikte okullarımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın gülen yüzlerini görmek her şeye değiyor” dedi.