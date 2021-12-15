BBP buğday ekerek tarıma giriyor

Büyük Birlik Partisi Balıkesir İl Başkanlığı son dönemde yaşanan olumsuz ekonomik dalgalanmalar, enerji ve döviz deki artışlar neticesi çiftçinin durumu daha da zora girmesi üzerine 200 dönüm alana buğday ekerek tarım alanına giriyor.

BBP Balıkesir İl Başkanı Zeki Uçar’ın yaptığı ziraat odası ve tarım il müdürlüğü ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “Muhatap aldığımız ilgili birimlerin konuya hakim olmadıkları daha çok bürokratik bir dizi faaliyetin dışında konuya hakim olmadıkları anlaşılmıştır. Çiftçimizin kaderi ile baş başa bırakıldığı izlenimi oluşmuştur. Ekemezsek fiyatlar daha da yükselir. Üretemezsek daha da fakirleşiriz. Çocuklarımıza daha müreffeh, kalkınmış sağlık ve güvenlik problemlerini çözmüş bir ülke bırakmanın yolu daha fazla üretim, daha fazla dış satım ve sıfır dış borçtur. Şimdi yeniden daha çok üretmek zorundayız. Bu sebeple biz de örnek teşkil edelim diye deneme üretimlerine başlıyoruz. Tüm çiftçimizin girdi ve maliyetlerini bizzat gözlemek için bu tarlaları ekeceğiz. Bu yıl Büyük Birlik partisi il başkanlığı olarak hedefimiz en az 200 dönüm yerde buğday ekerek çiftçimizin yaşadığı sorunları bizzat görmek hem de katlanmak zorunda olduğu maliyetleri bizzat test etmek istiyoruz. Çiftçimizin yanındayız sorunlarını biliyoruz çözümlerinde öğrenip en kısa zamanda onlara bir konuda da destek olacağız” açıklaması yaptı.