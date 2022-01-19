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Beton mikserine çarpan otomobil hurdaya döndü

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, beton mikserine çarptı. Kazada araçta bulunan yavru bir köpek telef olurken, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Beton mikserine çarpan otomobil hurdaya döndü
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, beton mikserine çarptı. Kazada araçta bulunan yavru bir köpek telef olurken, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre; saat 21.30 sıralarında Ayvalık merkez ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü girişinde 10 YV 331 plakalı otomobil ile Bahadır Aktaş idaresindeki bir beton firmasına ait mikser kamyonu çarpıştı. Kazada enkaz haline dönen otomobil sürücüsü Murat Kurt sıkıştığı araçtan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobilde bulunan yavru bir köpek feci şekilde can verdi. Kazada vücudunda kırıkların oluştuğu otomobil sürücüsü Murat Kurt’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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