Bigadiç Belediyespor, Bursa karşısında 3-1 galip

TVF Erkekler Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Bigadiç Belediyespor, A Grubu on dokuzuncu hafta maçında, kendi evinde Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa VİK’i 3-1 mağlup etti.

Bu sezon Efeler Ligi’ne yükselmek isteyen Bigadiç Belediyespor, Bigadiç Şehit Okan Dinçer Kapalı Spor Salonu’nda 98 dakika süren karşılaşmayı 29-27, 23-25, 25-21, 25-20 setlerle 3-1 kazanmayı bildi. Bigadiç Belediyespor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu ve Genel Kaptanı Emrah Çakmak karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, mutluluk veren bir netice aldıklarını söyledi. Genel Kaptan Çakmak, ’’Çok iyi bir oyun sergiledik, oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İnşallah hedefimiz olan play-off’a kalıp Efeler Ligi’ne yükseleceğiz’’ dedi.