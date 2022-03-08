Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne atanan Münir Yahşi görevine başladı

Bigadiç İşletme Müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Bigadiç Bor İşletme Müdürü olarak görevini yürütürken, Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürlüğü görevine atanan Osman Zengin’in yerine Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürü Münir Yahşi atandı.

Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürü olarak görev yaptığı dönemlerde bir çok başarılı çalışmalara katkı sağlayan Münir Yahşi Bigadiç İşletme müdürü olarak atanması işletme personeli ve Bigadiçli vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Münir Yahşi Kimdir:

1963 yılında Hatay Dörtyol’da doğdu. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 22.11.1994 - 07.03.1997 tarihleri arasında Etibank Bigadiç Madenleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünde Başmühendis, 19.12.2017 - 04.03.2022 tarihler arsında Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü görevine atanan Münir Yahşi, evli ve iki çocuk babasıdır.