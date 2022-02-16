Bigadiç’te avukata tehdit iddiası

Bigadiç’te avukatlık yapan Gülseza Öztürk’ün, müvekkilinin yabancı uyruklu eşi tarafından tehdit edildiği iddia edildi. Müdahili olduğu davanın karşı tarafını savunan avukatın bürosuna giden kişi, tartışma sonrası sehpa üzerindeki bardağı kırınca şikayet edildi. Yabancı uyruklu şahsın eşini ve avukatı da ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Bigadiç’te yaşanan olayda yabancı uyruklu kocasının bir ceza soruşturması kapsamında şüpheli olduğu için yurt dışına kaçacağından şüphelenen kadın şikayette bulundu. Avukat Gülzesa Öztürk ile birlikte yabancı uyruklu eşinden şikayetçi olan kadın avukatın bürosundayken eşiyle bir araya geldi. Büroda bir anda sinirlenen yabancı uyruklu şahıs sehpa üzerindeki çay bardağını kırarak kendine zarar verirken, eşi ve avukatı da ölümle tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs ifadesine başvurularak salıverilmesi üzerine tekrar şikayet edildi. Balıkesir Barosu’nun da devreye girdiği olay sonrasında yurt dışına kaçacağı iddia edilen şahıs bu kez yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.