Balıkesir genelinde yapılan Başarıyı İzleme ve Geliştirme (BİGEP) sınavında Bandırma ikinci oldu.

BİGEP kapsamında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan kazanım değerlendirme sınavında Bandırma’da dereceye giren öğrencilere Ali Öztaylan İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törenle ödül ve sertifikaları verildi. Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Balıkesir genelinde ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 6 bin öğrencinin katıldığı sınavda, genel başarı oranında Bandırma ikinci oldu. Törende konuşan Kaymakam Engin Aksakal, öğrencileri kutladı. Tören sınavda dereceye giren öğrencilere ödül ve sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.