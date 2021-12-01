BOED Genel Başkanı Özlemiş Engellilerle İzmir Buluşması’nda Balıkesir’i temsil etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir ziyaretinde gerçekleştirdiği “Engelleri Beraber Aştık-İzmir Buluşması’nda, Balıkesirli engellileri Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş temsil etti.

Menemen’de tarihi Taşhan Çarşısı’nda gerçekleşen buluşmada; sporda, sanatta, eğitimde, iş hayatında başarı hikâyesi yazmış engellilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Partili milletvekilleri de yalnız bırakmadı.

Engelli vatandaşların daha yaşanır hayat standartlarına erişebilmeleri için herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin de bu konuda birçok yeni girişimlerde bulunacağının müjdesini verdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi yazdığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabını imzalayarak BOED Genel Başkanı Güler Özlemiş’e takdim etti.

Genel Başkan Özlemiş de, BOED üyesi engellileri yaptıkları Ömer Halis Özdemir temalı ahşap tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

Organizasyonun ardından Ayvalık’a döndüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özlemiş, Engelleri Birlikte Aşalım Projesi kapsamında gerçekleşen İzmir Buluşması’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Balıkesirli engellileri temsilen bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizler de bu güzel oturumu gerçekleştirerek samimi bir şekilde engelli vatandaşlarımızın yanında olduklarını bir kez daha gösteren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘a ve devletimizin tüm yetkili birimlerine teşekkür ederiz” diye konuştu.