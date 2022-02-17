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Briç İl Şampiyonası Burhaniye’de yapılacak

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Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, briçte Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. 12-13 Mart tarihlerinde yapılacak şampiyonaya 10 takımın katılacağı açıklandı.

Briç İl Şampiyonası Burhaniye’de yapılacak
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, briçte Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. 12-13 Mart tarihlerinde yapılacak şampiyonaya 10 takımın katılacağı açıklandı.

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Burhaniye İlçesi, briçte Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Burhaniye’de briçin ilgi gördüğünü anlatan Briç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal, dereceye girecek sporculara kupa ve madalya verileceğini söyledi. Tarhal, “ Burhaniye olarak, 12-13 Mart tarihlerinde Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Şampiyonaya, Balıkesir İl Merkezi ile Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Altınoluk’tan 10 ekip katılacak. Dereceye girecek ekiplere madalya ve kupaları verilecek. Şampiyona için hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

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