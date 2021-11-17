Bu binada koronadan bir haftada üç kişi öldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, bir binada bir hafta içinde üç kişi covid hastalığından vefat etti.

Paşabayır Mahallesindeki Erbay Apartmanında bir hafta içinde DSP Belediye Başkan Adayı Ömer Albayrak, eski ayakkabı ustalarından Gürcan Pak ve belediyede memur Hakkı Çaha’nın abisi Mustafa Çaha Covid hastalığına yenik düşerek vefat ettiler. Dün gece vefat eden Gürcan Pak’ın oğlu Semih Pak, binada kiracı olarak Afrikalı öğrencilerin kaldığını belirterek, "Binada dezenfektan ile ilgili bir çalışma olup olmadığını bilmiyorum. 3 Kasımda ateşlendi ve hastaneye kaldırıldı. 4 Kasımda corona virüs testi pozitif çıktı ve hastaneye yatırıldı. Son iki gün durumu ağırlaşınca entübe edildi. Dün gece kalbi durdu ve kurtarılamadı. Bugün Balıkesir Devlet Hastanesi’nden cenazeyi teslim aldık. Korona tedbirlerini yeterli bulmuyorum. Ben burada yaşamıyorum. Babam 25 yıldır bu binada yaşıyordu. Bu binanın ilk kuşak sahipleri binayı terk ettiler. Daireler Afrika’dan gelen siyahî öğrencilere kiraya verilmeye başlandı. Burada çok fazla siyahi öğrenci barınıyor. Maddî imkanları kısıtlı olduğu için yeterli tedbir alamıyor olabilirler. Korona tedbirlerini yeterli bulmuyorum" dedi.

Dün vefat eden Mustafa Çaha ve gece vefat eden Gürcan Pak, bugün öğleden sonra Bandırma’da Şehir Mezarlığında defnedildi.