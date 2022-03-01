BUBYO öğrencileri, Doğuş Grubu yöneticileriyle buluştu.

Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde “Sektör-Öğrenci Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe D-Resort Murat Reis Ayvalık Genel Müdürü Reşat doğantez, Yiyecek İçecek Departmanı Servis Müdürü Tahir Tohumcu ve İnsan Kaynakları Müdürü Aslı Akdağ konuşmacı olarak katıldı.

BUBYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, etkinliklerden sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatih Çolakoğlu, BUBYO Mezun İstihdam Ofisi koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dulgaroğlu, BUBYO mensubu diğer akademisyenler ve öğrencilerinin yoğun olarak ilgi gösterdiği etkinlikle birlikte öğrencilerin özel sektöre ilişkin merakları giderildi. Etkinlikle D-Resort Murat Reis Ayvalık Genel Müdürü Reşat Doğantez, üniversitede öğrenim görme aşamasında staj yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda açıklamalarda bulunarak, özellikle stajların profesyonel yaşamdaki öneminden bahsetti. İnsan Kaynakları Müdürü Aslı Akdağ ise, sözel ve görsel sunumlar ile öğrencileri tesis hakkında bilgilendirerek D-Resort Murat Reis Ayvalık işletmesinin çalışma prensipleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Yiyecek İçecek Departmanı Servis Müdürü Tahir Tohumcu ise turizm sektörünün öğrencilerden beklentilerinden söz etti. Etkinliğin iş görüşmeleri bölümünde öğrencilere dağıtılan başvuru formları öğrenciler tarafından doldurulduktan sonra konuk sektör temsilcileri BUBYO öğrencileriyle karşılıklı iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Öğrencilerin sektörel anlamda meraklarının giderilmesi adına gerçekleştirilen soru-cevap bölümünden sonra etkinlik, BUBYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın konuklara teşekkür belgelerini teslim etmesiyle son buldu. Takdim sırasında öğrencilere seslenen Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “ Öncelikle sizlerle birlikte Reşat Bey’e, Aslı Hanım’a ve Tahir Bey’e değerli vaktini bizlere ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. BUBYO’nun sektör ile işbirliği içerisinde bir kurum olma yolunda yaptığı bu etkinlikleri önemli buluyorum. Bu etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek.” dedi.