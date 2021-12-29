BUBYO’da Girişimcilikte İlk Adım Konferansı

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) bünyesinde faaliyet gösteren Girişimcilik Atölyesi öğrencileri tarafından BUBYO konferans salonunda ‘Girişimcilikte İlk Adım’ isimli konferans düzenlendi. Konferansta konuşmacı olarak KİLTAŞ Refrakter Malzeme San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Selçuk Özyurt bulundu.

Okulda düzenlenen organizasyona BUBYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, BUBYO Akademisyenleri ve öğrenciler katıldı. Konuşmasında ünlü bilim insanlarından, girişimcilerden bol bol örnekler aktaran Özyurt; “ Mutlaka bir fikrimiz olmalı, defalarca yenilsek bile tekrar ayağa kalkarak denemeye devam etmeliyiz. Karşımıza sürekli engeller çıkacak ancak denemekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün ampulün icadı için Edison binlerce kez deneme yapmış ve sonuca o şekilde ulaşabilmiş, dolayısıyla bizlerinde kendi fikirlerimize sahip çıkarak her zaman ilk adımı atmaktan çekinmemiz gerekiyor” dedi. Katılımcılara alanları ile ilgili kitaplar hediye eden Özyurt, katılımcıların sorularını yanıtlarken, teşekkür ederek konuşmasını bitirdi. Konferans sonunda konuşmacı Özyurt’a Yüksekokul Müdürü İlban tarafından plaket ve çiçek takdim edildi. Takdim sırasında öğrencilerine kısa bir konuşma yapan Prof.Dr.M.Oğuzhan İlban, “Öncelikle sizlerle birlikte Selçuk beye değerli vaktini bizlere ayırdığı için teşekkür ediyorum. BUBYO’nun sektör ile iş birliği içerisinde bir kurum olma yolunda yaptığı bu etkinlikleri önemli buluyorum. Yarın sektöre gittiğinizde edindiğiniz birikimlerle sizlerle de burada buluşacağız ve bu durum BUBYO adına bizlerin en büyük çıktılarından biri olacak. Konuşmacımızın da aktardığı gibi sizlerin ilk adımı atabilmesi için büyük uğraş veren kurumumuzu unutmadan denemekten vazgeçmeyin. BUBYO ruhunu yaşat” dedi. Konferans hatıra fotoğrafı çekimleri ile son buldu.