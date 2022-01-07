Burhaniye Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu kurdu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kültür ve sanat adına yaptığı projelerle Balıkesir’de öncü olan Burhaniye Belediyesi, sanatın her alanında adından söz ettirmeye devam ediyor. Belediye, Burhaniye adına bir ilki daha gerçekleştirerek Burhaniye Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nu hayata geçirdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in Burhaniyeliler adına faaliyete geçirdiği Türk Halk Müziği Korosu, müzik öğretmeni Zeki Selçuk yönetiminde çalışmalarına başladı. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde üye seçim ve ses çalışmalarına başlayan Koro, Burhaniyeli vatandaşlardan oluşuyor. Enstrüman, ses ve genel koro çalışmaları yapan Burhaniye Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, ilk konserini de Burhaniye Belediyesi tarafından bu sene 17.si yapılacak Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali’nde gerçekleştirecek. Koroya katılmak isteyen vatandaşlar, Belediye Kültür İşleri Müdürlüğüne başvurularını yapabilecekler.