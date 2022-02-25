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Burhaniye Belediyesi’nin araç filosu güçleniyor

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Burhaniye Belediyesi öz kaynakları ile satın alınan cenaze nakil aracı, belediye hizmet araçları filosuna katıldı.

Burhaniye Belediyesi’nin araç filosu güçleniyor
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Burhaniye Belediyesi öz kaynakları ile satın alınan cenaze nakil aracı, belediye hizmet araçları filosuna katıldı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan 2021 model 0 km şehir içi ve şehir dışı nakil hizmet aracı, çift cenaze taşımalı ve soğutma sistemli özelliklere sahip. Sağlık İşleri Müdürlüğünde son alınan araçla birlikte 2 adet açık kasa 2 adet kapalı son sistem araç ile toplam 4 adet cenaze nakil aracı Burhaniye’de hizmet verecek.

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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Göreve geldiğimizde doğumdan ölüme kadar halkımızın yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Yeni aracımızla son görevimizi yerine getirirken Burhaniyelilerin yanında olduğumuzu bilmelerini isterim” diye konuştu.

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