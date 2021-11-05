Burhaniye’ de Üniversiteliler kan bağışında bulundu

Türk Kızılay, "Bağışlanan her kan, kurtarılan 3 can" sloganıyla Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda kan bağışı kampanyası düzenledi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kızılay Kulübü öğrencileri kan bağışı toplamak için seferber oldu. Okulun bahçesinde konuşlanan kan bağışı otobüsündü Okul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban ile akademisyenler, idarî personel ve öğrenciler kan verdi. Akademisyen ve öğrencilere teşekkür eden Türk Kızılay Burhaniye Şubesinde görevli Dr. Ahsen Elif Güneş, ”Günün sonunda akademik, idarî personel ile öğrencilerin yoğun katılımını gördük. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri Kızılay’a kan vererek büyük bir ulvi görevi yerine getirdiler” dedi.

Kan bağışına öncülük yapan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban da, ”Yüksekokulumuzda Gönüllü Kızılay Kulübü öğrencilerimizin de yoğun çabalarıyla kan bağışını bütün arkadaşlarına yayarak yoğun bir katılım olmasını sağladılar. Ayrıca önümüzdeki günlerde, “Takım Çalışması” dersi kapsamında hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için de hazırlıklarını yapmış oldular. Geçen yıl Yüksekokulumuzda pandemiden dolayı online olarak eğitim verdik. Bundan ötürü kan bağışında bulunamadık. Bu yıl öğrencilerimizin de yardımıyla Kızılay’ın organizasyonu ile kan bağışında bulunuldu. Dolayısıyla öğrencilerimizin Türk Kızılay’ına destek vermesi bizleri çok mutlu etti. Burada öğrencilerimizin bu konuya sahip çıkıp arkadaşlarını kan bağışına teşvik etmelerini takdire şayan buluyoruz. Çünkü onlar da artık bilinçlendiler. Kendileri adına bir tane fidanın dikilecek olması da öğrencilerimizi ayrıca mutlu ediyor. Biz de onlara örnek olmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek için kan bağışı kampanyasına katıldık. Kızılay ile ortak projelerimiz devam edecektir. Ben kampanya ya katılan başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gönüllü Kızılay Kulübü üyesi Damla Ataselim ise, "Arkadaşlarımla birlikte Kızılay Kulübü üyesiyiz. Aynı zamanda birer kan bağışçısıyız. Sizler de kan vererek 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Çoğu arkadaşlarımız daha önce hiç kan vermemiş. Fakat sizler gelip kan vererek 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Kan vermek sadece kan değil, aynı zamanda hayat vermeye benzer. Sizler hayat veriyorsunuz. Çekinmeyin, iğneden korkmayın gelin" ifadelerine yer verdi.