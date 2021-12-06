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Burhaniye’de 12 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını ilettiler

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Burhaniye ilçesinde, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan AK Parti İlçe Yönetimi, Engelliler Günü nedeni ile çok sayıda engelliyi ziyaret ederken, 12 aileye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını ilettiler. Her zaman engelli ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını bildiren AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Burhaniye’de 12 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını ilettiler
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Burhaniye ilçesinde, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan AK Parti İlçe Yönetimi, Engelliler Günü nedeni ile çok sayıda engelliyi ziyaret ederken, 12 aileye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını ilettiler. Her zaman engelli ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını bildiren AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Burhaniye’de AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, Başkan Yardımcısı Halide İkbal Adaş ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Karadağ, 12 mahallede 12 engelliyi ziyaret etti. Ziyaretlerin devam edeceğini anlatan İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu; “İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımızı ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Devlet olarak sadece bu gün değil her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız ve haklarının savunucuyuz. Ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.

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