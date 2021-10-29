Burhaniye’de 29 Ekim coşkusu

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin Kuruluşunun 98.yılı coşkulu törenlerle kutlandı. Dün anıta çelenklerin konmasıyla başlayan törenler bu gün de Cumhuriyet Meydanında devam etti. Saygı duruşu e İstiklal Marşının ardından başlayan törenler yoğun bir katılımla yapılırken, halk oyunları gösterileri düzenlendiı ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Cumhuriyet Meydanında, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in törene katılan vatandaşların ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasının ardından yapılan törenlerde, öğretmen ve öğrenciler şiirler okudu. Halk Eğitim Merkezi ve Belediye Halk Oyunları Ekiplerinin gösterileri büyük alkış aldı. Müzik öğretmeni Yeşim İnce öncülüğündeki öğrenci korosunun seslendirdiği şarkılar da ilgi gördü. Resim, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol tarafından verilirken, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı da Kaymakam İlyas Memiş yaptı. Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni şefliğini yaptığı öğretmen ve veli bandosunun gösterisi de büyük alkış aldı. Bando daha sonra resmi geçit törenine katılan gruplara da eşlik etti. Kaymakam İlyas Memiş, törenin sonunda, törende görev alan öğretmen ve müdürleri kutladı. Gece de fener alayı düzenlenecek