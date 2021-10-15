Burhaniye’de 80 kişiye tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği belgesi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen 10 günlük 6’ncı tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna bitiren 80 kişiye belgeleri verildi. Belgeleri veren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, kursiyerlerin üretime katkı sağlayacaklarını söyledi.

İlçenin Börezli Mahallesinde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezindeki kursa, 19 ilden ve değişik mesleklerden 80 kişi katıldı. 10 gün devam eden kursta, arazide ekim yapan kursiyerler, ıtır hasadı yaptı ve tarım makinelerini tanıdı. Laboratuarları da gezen kursiyerler sabun yapımını da öğrendi. Çok sayıda akademisyenden ders alan kursiyerler mutluluk yaşarken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ve BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu’na teşekkür etti. Kursiyerlerin belgelerini veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akca, kursların devam edeceğini söyledi. Başarı dileğinde bulunan Akça, “BAÇEM’de düzenlediğimi kurslar hep ilgi gördü. Bu gün de 6’ncı kursumuzu tamamladık. Bundan sonra zeytin yetiştiriciliği kursu açacağız. Ardından bahçıvanlık ve daha sonra da zeytin budama kursları açılacak. Belgeleriniz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hepinizin üretime katkısı olacaktır. Başarılar diliyorum” dedi. Emeği geçenlere teşekkür eden kursiyerden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Konaksal da, “Bu kursu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. İnşallah, öğrendiklerimizi çevremize anlatacağız Bu tıbbı ve aromatik bitkiler konusunda daha çok bilimsel çalışma yapılmalı. Tarım Bakanlığı bu tür tesislerin sayılarını artırmalı. Ben de hobi amaçlı bu bitkileri yetiştirmeye çalışacağım” dedi.