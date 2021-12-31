banner4556

Burhaniye’de Afet Eğitimi Toplantıları yapıldı

banner4336

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi ile birlikte, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kurum yöneticileri ile personele Afet Farkındalık Eğitimleri Programları başlatıldı.

Burhaniye’de Afet Eğitimi Toplantıları yapıldı
banner4583

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi ile birlikte, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kurum yöneticileri ile personele Afet Farkındalık Eğitimleri Programları başlatıldı.

banner4575

Reha Yurdakul Konferans Salonunda yapılan eğitim programına Kaymakam İlyas Memiş, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve azaları katıldı. Afet Farkındalık Eğitimleri Programı AFAD İl Müdürü Bayram Şahin ve Kaymakam İlyas Memiş’in yaptığı açılış konuşmaları ile başladı. Daha sonra katılımcılara AFAD uzmanları tarafından Afet ve Acil Durum, Afet ve Acil Durum Çantası, Deprem, Heyelan, Sel, Taşkın, Çığ ve yangında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Eğitim programı kapsamında, Nadir Tolun Ortaokulu Konferans Salonu, Devlet Hastanesi Toplantı Salonu ve Burhaniye Adliye Toplantı Salonunda tüm kamu kurum personeline eğitimler verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye...
  1. POLİTİKA

banner4558

banner3841

banner4578

banner4349