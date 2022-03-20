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Burhaniye’de araç filosu güçleniyor

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Burhaniye Belediyesi araç filosuna yeni bir traktör daha kattı. Yaptığı nitelikli yatırımlarla Burhaniye’nin her geçen gün gelişimine katkı sunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçede kullanılmak üzere bir traktörü daha araç filosuna dahil etti.

Burhaniye’de araç filosu güçleniyor
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Burhaniye Belediyesi araç filosuna yeni bir traktör daha kattı. Yaptığı nitelikli yatırımlarla Burhaniye’nin her geçen gün gelişimine katkı sunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçede kullanılmak üzere bir traktörü daha araç filosuna dahil etti.

Belediyenin öz kaynaklarıyla alınan 2015 Model New Holland marka traktör 4X4 özelliğine sahip. Traktör Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak özellikle sahil düzenlemelerinin yanı sıra ilçe genelinde ihtiyaç duyulan hizmetlerde kullanılacak. Araç filosunu Burhaniye’ye hizmet adına kuvvetlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Burhaniye’miz gelişiyor, geliştikçe büyüyor. Hizmetlerin yeteri kadar halka ulaşması adına yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

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